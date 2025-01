Ilrestodelcarlino.it - Affonda un peschereccio di 18 metri: tragedia sfiorata

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

San Benedetto (Ascoli), 21 gennaio 2025 –un’altraall’imboccatura del porto di San Benedetto, dove poco dopo mezzanotte di domenica èto ilSan Gerardo, lungo 18dell’armatore Remo Foracappa, con tre uomini d’equipaggio tratti subito in salvo. Le cause dell’accaduto sono in corso d’accertamento da parte del personale della capitaneria di porto coordinati dal comandante, capitano di fregata, Alessandra Di Maglio. Il natante stava uscendo dal porto per riprendere la campagna di pesca dopo la sosta di fine settimana, quando ha iniziato ad imbarcare acqua. Secondo il racconto fatto dal comandante, il natante è finito su una secca ed ha iniziato a imbarcare acqua, rimanendo in semi galleggiamento sul fondale di circa 3. Ora i militari della Marina dovranno capire se si è trattato di un errore umano o un guasto meccanico che non ha consentito al personale di governare l’imbarcazione che potrebbe anche aver urtato gli scogli della punta del molo sud.