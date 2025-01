Notizie.com - Accordi di Parigi, Fridays for Future: “Gli Usa creano un precedente pericoloso. Subito in piazza”

Leggi su Notizie.com

Gli Stati Uniti sono fuori daglidisul clima.for: “Il futuro sono le rinnovabili, scenderemo in”.difor: “Gli Usaunin” (Ansa Foto) – notizie.comLa notizia era nell’aria da mesi, ora è ufficiale: tra i cento ordini esecutivi firmati dal nuovo inquilino della Casa Bianca appena dopo il giuramento, c’è anche quello sul futuro dell’ambiente.L’ordine esecutivo con il quale gli Usa escono daglisul clima dirischia di avere ripercussioni sul mondo interno, dal momento che gli States sono una delle potenze industriali al mondo che emettono più gas serra. Una prima conferma che andava in questa direzione era arrivata in occasione della Cop29 di Baku, alla quale Trump non aveva partecipato.