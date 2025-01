Calciomercato.it - Accessibilità e sicurezza stadi: esperti Uefa e Figc al tavolo con Andes

Leggi su Calciomercato.it

L’organo calcistico europeo e la Federcalcio in campo per la: il confronto sull’organizzazione dei grandi eventi sportivinegliai grandi eventi, il ruolo delle istituzioni calcistiche e pubbliche e dei tifosi. Tutti questi temi saranno dibattuti nel corso di una due giorni molto significativa che vedrà la partecipazione didellae dellae non solo.alcon– Calciomercato.it (Lapresse) L’evento sarà organizzato dall’Associazione Nazionale Delegati alla(A.N.DE.S.) e vedrà affrontati alcuni tra i temi più attuali in ambito calcistico e sportivo. Il convegno si intitolerà “Tifosi protagonisti dei grandi eventi sportivi: le best practice per ottimizzare” e si svolgerà il 4 e 5 febbraio al Park Hotel Mancini di Roma.