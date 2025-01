Metropolitanmagazine.it - 5 inspo Acquario nails perfette per il 2025

Benvenuti nella stagione dell’, un periodo che ispira cambiamento, creatività e un forte senso di comunità. Questo è il momento perfetto per riflettere questa energia anche nella vostra manicure, scegliendo colori e design che richiamano le vibrazioni positive di questo segno zodiacale. Quindi si all’aria, ai simboli che ispirano saggezza e voglia di evasione.: ecco le ispirazioniper questoI colori ideali per questa stagione? Tonalità di blu e viola, che richiamano l’aura del segno e la sua pietra di nascita, l’ametista. Queste nuance simboleggiano indipendenza, saggezza e forza interiore. Se cercate un tocco artistico, potete optare per motivi ispirati all’acqua e all’aria, elementi che rappresentano l’, nonostante sia un segno d’aria associato al simbolo delle onde.