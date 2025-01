Movieplayer.it - 10 giorni con i suoi, recensione: la dolcezza (più che la risata) per una commedia diventata saga

Fabio De Luigi e Valentina Lodovini volano in Puglia per il terzo film di un franchise che, tra garbo e sorrisi, dimostra di saper affrontare il tema del cambiamento da una prospettiva sempre centrata. In sala dal 23 gennaio. Nella miriade di family movie italiani prodotti e distribuiti negli ultimi anni (molti dei quali scadenti, e lo abbiamo scritto più volte), c'è una- perché ormai dipossiamo parlare - che si distingue in positivo. Per toni, personaggi, umori, colori. Un genere ri-scoperto proprio con Diecisenza mamma nel 2019 (successo al botteghino: quasi otto milioni di incasso) di Alessandro Genovesi, che dopo il sequel natalizio (arrivato però in streaming nel 2020, quando i cinema erano chiusi) punta alla "maturità" con un terzo capitolo, 10con i, forse quello più esistenziale di tutti (passateci .