Vino senza alcol c’è chi dice no | È una bevanda identitaria e va rispettata

Leggi su Open.online

Dal 20mbre scorso ilè una realtà industriale. Il governo ha emesso il decreto che dà il via libera alla deazione a 12 anni di distanza dal regolamento dell’Unione Europea 1308/2013. Per sottrarreale ottenere un prodotto che che va da 0 a 0, 5% (deati) e da 0, 5% a 8, 5% (parzialmente deati). Sono esclusi dal procedimento i vini Igt, Doc e Docg. E così, mentre i consumi scendono (nel 2024 rispetto al 2019 le vendite difermo sono calate del 12%) e il codella strada sanziona con pene più severe chi guida in stato di ebbrezza, la deazione comincia a conquistare spazio.La deazione«In Italia c’è un’intera vendemmia diinvenduto che giace nelle cantine, circa 40 milioni di ettolitri. Ci sono aziende che vendono lo sfuso a meno 1 euro al litro.