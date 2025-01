Quotidiano.net - Trump e il ‘gioco dei regni’, l’Ue trema. Ucraina e Gaza: le mosse del tycoon

Roma, 20 gennaio 2025 – Arrivae l’Unione Europea. Ma secondo Germano Dottori, consigliere scientifico di Limes e autore del libro ‘La visione di’, a certe condizioni il presidente potrebbe anche diventare collaborativo nei confronti di Bruxelles: “I paesi europei – spiega al QN Germano Dottori - cosa ben diversa dall’Europa, che non ha soggettività statuale, saranno chiamati ad assumersi maggiori responsabilità nel mantenimento della sicurezza del continente in cui si trovano e nelle aree attigue, come Mediterraneo ed Africa. Di qui, l’invito a spendere molto di più nella Difesa, che già ci viene rivolto in termini piuttosto ruvidi.cercherà anche di ridimensionare lo squilibrio commerciale esistente tra le due sponde dell’Atlantico. Potremmo aiutarlo importando più gas americano".