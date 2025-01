Sport.quotidiano.net - Serie B: flessione per la squadra di Guarnieri, che resta nelle posizioni di vertice con ragazzi giovanissimi. Hokkaido, arriva un’altra battuta d’arresto. Addio primato e qualificazione alla Coppa Italia

Benacus 3Bologna 2 (25-22, 28-26, 20-25, 21-25, 15-8) BENACUS BARDOLINO: Spagnuolo 4, De Agostini 8, Cuda 11, Cantagalli 23, Dell’Osso 11, Polacco 11, Viola (L1); Guardavascio, Mohamed, Dietre, Thei. Non entrati: Gatti (L2), Ravelli, Antecini. All. Fin.BOLOGNA: Tassoni 2, Ronchi 15, Ricci Maccarini 26, Bernardis 19, Bigozzi 1, Bandieri 7, Chiella (L1); Serenari 1, Reccavallo 8, Dalfiume. Non entrati: Sgarzi, Popov. All.. Arbitri: Pettenello e Nampli. BARDOLINO (Verona) Nienteai quarti di finale di. Lanon deve neppure attendere la gara tra Mirandola e Cremonese per conoscere il verdetto: le basta, purtroppo, il ko di Bardolino in casa del Benacus, quinta forza del campionato,settima vittoriaultime nove gare.