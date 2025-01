Oasport.it - Sci alpino, i convocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo a Kitzbuehel: Paris e Casse osservati speciali

Messe alle spalle le giornate di Wengen, ladeldi scimaschile volge lo sguardo all’impegno nellaiconica di, in Austria. Il programma prevede il 24 e il 25 gennaio un superG e una discesa sulla mitica Streif, mentre il 26 ci sarà lo slalom sulla Ganslern.Il direttore tecnico del settore maschile, Max Carca, ha reso noto l’elenco deiche saranno impegnati nelle prove di velocità e tra i pali stretti. Del gruppo degli uomini-jet faranno parte dieci atleti: Dominik, Florian Schieder, Mattia, Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Benjamin Alliod, Gregorio Bernardi, Giovanni Franzoni, Matteo Franzoso e Marco Abbruzzese., rinfrancato dai risultati sulla Lauberhorn, ha voglia di lasciare il segno su una pista che da sempre ama come poche altre, ricordando gli otto podi e le quattro affermazioni (3 in discesa e 1 in superG).