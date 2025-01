Ilfogliettone.it - Romi, Emily e Doron tornano alla libertà dopo 471 giorni di prigionia

In un momento che ha infuso nuova speranza in una nazione segnata dtensione, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno ufficialmente dichiarato su X (ex Twitter) di aver assunto la custodia di tre donne rilasciate da Hamas nel pomeriggio odierno.Gonen,Damari eSteinbrecher,471dinella Striscia di Gaza, hanno finalmente attraversato il confine verso la.https://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2025/01/La-Croce-Rossa-a-Gaza-prende-in-consegna-gli-ostaggi-israeliani20250119video17472642.mp4La liberazione ha seguito un percorso ben definito: Hamas ha consegnato le detenuteCroce Rossa Internazionale, che a sua volta le ha affidate all’IDF. Gli ostaggi sono stati prontamente trasferiti in una struttura militare al confine per un primo controllo medico.