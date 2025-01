Abruzzo24ore.tv - Policlinico di Chieti, emergenza per la mancanza di farmaci salvavita per malattie rare

Leggi su Abruzzo24ore.tv

- Una situazione sempre più critica, che necessita di azioni rapide e concrete, denuncia la grave insufficienza di medicinali fondamentali per la cura di patologie. Lo Sportello Informativodeldiha recentemente inviato una comunicazione formale ai direttori generali delle Asl abruzzesi (Asl 1, Asl 2, Asl 3 e Asl 4), al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e all'assessore regionale alla sanità, Nicoletta Verì, per segnalare una «carenza persistente diessenziali». Tali medicinali sono vitali per il trattamento di numerosecroniche e per la prevenzione di complicanze che potrebbero compromettere la salute e la qualità di vita dei pazienti colpiti. In una nota ufficiale, lo sportello sottolinea come la situazione sia ormai giunta a un punto critico, richiedendo interventi urgenti e risolutivi.