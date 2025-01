Lortica.it - Opocsoro

Benvenuti al 20 gennaio 2025! Oggi le stelle hanno deciso di giocare a nascondino, ma non preoccupatevi, ci sono io a farvi scoprire quello che vi aspetta. Aspettatevi un po’ di confusione cosmica, ma con un tocco di ironia e sarcasmo che renderà la giornata almeno un po’ più interessante. Curiosi? Partiamo!Ariete(21 marzo – 19 aprile)Oggi hai una determinazione da vendere, ma purtroppo nessuno è disposto a comprarla. Consiglio tagliente: Se vuoi davvero ottenere qualcosa, prova a usare più testa e meno muscoli. Il mondo non si muove solo con la forza bruta. Toro(20 aprile – 20 maggio)La tua calma oggi è quasi inquietante. Sei così rilassato che potresti sembrare una statua. Nota ironica: Va bene non stressarsi, ma almeno prova a sembrare vivo ogni tanto. Agisci, non solo esistere.