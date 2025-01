Ilrestodelcarlino.it - Masi Torello resiste per un tempo, poi si arrende

Lagaro10 LAGARO: Giuliani, Simonazzi, Atzeni, Ravaglia, Badiani, M. Gabrielli, Innocenti, Vitali G., Borghesi (37’ st Lamma), Romeo (42’ st Sabbi), Vitali M. (16’ st Gentilini). A disposizione: Crocco, Serra,ni, Aboutaoufik, Baldi, L. Gabrielli. All.: Bolognesi.: Broccoli, Tosse, Fiore, Mazzoni (45’ st Nardini), E. Quarella (48’ st Vidali), Cattin, Ghali (8’ st Maione), Boschini, Toffano (17’ st Maistrello), Nannini (40’ st Parmeggiani), Chiossi. A disposizione: Gherardi, T. Quarella, Baldon, Marangon. All.: Lega. Arbitro: Gjuzi di Bologna. Rete: 36’ st Vitali G. (L). Note: ammoniti: Borghesi (L), Mazzoni (M), Ghali (M), Maione (M). Successo del Valsetta Lagaro, che con il goal di Vitali Gabriele nel secondoriporta i padroni di casa ai tre punti, iltorna a casa a mani vuote e rimane in brutte acque.