L'Ue vuole farci mangiare la farina di larve: il via libera

Insetti nel piatto, l'Ue insiste. Viadell'Europa alladinegli alimenti: la polvere ottenuta da Tenebrio molitor (larva gialla della) trattata con raggi UV è autorizzata a essere immessa sul mercato. È quanto viene stabilito in un regolamento di esecuzione della Commissione Ue dove viene precisato che la polvere ottenuta è quindi inserita nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione Ue 2017/2470. Nei cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento solo la società francese NutrìEarth è autorizzata a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga un'autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento ai dati scientifici tutelati a norma dell'articolo 3 o con il consenso di NutrìEarth.