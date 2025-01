Biccy.it - La rivolta pro Helena finisce sui maxischermi di New York

Leggi su Biccy.it

I fan dida una settimana a questa parte hanno dato vita ad una verasocial, al grido di “giustizia per”, “ripescaggio per”, con i relativi hashtag che sono finiti nelle tendenze di Twitter con numeri mostruosi. L’esercito della Prestes però non si è limitato alle battaglie telematiche, infatti ha già messo insieme una mezza fortuna per far volare sopra la casa del Grande Fratello degli aerei con dei messaggi precisi e ha addirittura organizzato una manifestazione davanti all’ambasciata italiana a Londra. La campagna per il ripescaggio di Hnon solo ha attraversato la manica per sbarcare nel Regno Unito, ma ieri notte laha addirittura conquistato il cuore di New.LaperPrestessui megaschermi di Times Square.I sostenitori diPrestes hanno pagato un’agenzia per trasmettere un loro messaggio su un enorme schermo di New