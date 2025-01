Ilfattoquotidiano.it - Il principe Harry è “vuoto, privo di veri interessi e contenuti” mentre Meghan Markle è “aggressiva” con lo staff: le dichiarazioni dei collaboratori colpiscono i Sussex

Di critiche,, ne hanno ricevute una marea, ma questa volta fanno davvero male. Lei sarebbe una persona molto, molto “” con il suoe lui un soggetto “di”. Da quando la coppia ha lasciato la monarchia inglese per cercare di creare una sorta di “famiglia reale californiana”, il numero di detrattori e di nemici va via via aumentando, rafforzando progressivamente anche la dose. E i due royal di Montecito ne escono davvero sconfitti.L’ultimo carico di bordate lanciate al loro indirizzo arriva dall’attento ascolto di una cospicua serie di exche hanno avuto l’onore e, forse meglio, la ‘disgrazia’ di lavorare per loro.Non si è risparmiato nessuno davanti ai taccuini di Vanity Fair che si sono aperti per raccogliere testimonianze e commenti, tutti univoci nella condanna dell’atteggiamento deiche uscirebbero perdenti anche nell’ambizioso tentativo di creare un impero economico.