Sport.quotidiano.net - Il posticipo al Sinigaglia. Como, vietati altri passi falsi. Fabregas ritrova (quasi) tutti i big

Leggi su Sport.quotidiano.net

Anche se l’Udinese naviga in buone acque, ildovrà fare punti alquesta sera alle 20,45, visto i prossimi diffjcili incontri contro Atalanta, Bologna e Juventus. Cescpare che giocherà il tutto per tutto, mettendo in campo anche alcuni giocatori appena recuperati da vari infortuni. Solo Sergi Roberto non sarà della partita e rientrerà contro l’Atalanta, mentre ci sono buone speranze di rivedere dal primo minuto Moreno e forse Paz. Perrone non ha ancora i novanta minuti nelle gambe e siederà in panchina, ma entrerà sicuramente nella ripresa. Questo però non è un problema per, perchè Da Cunha sta avendo un alto rendimento, nel suo nuovo ruolo. Nel caso che Paz non riesca a giocare, sarà Strefezza a sostituirlo nel ruolo facendo posto a Diao sulla fascia destra.