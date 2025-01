Il marcatore Anderson ammette sollievo dopo che il Nottingham Forest ha resistito per battere il Southampton

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-19 19:00:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:Elliotha ammesso che ilsi è reso la vita difficileaver ottenuto una vittoria per 3-2 sulquesto pomeriggio.La squadra di Nuno Espirito Santo è arrivata a pari punti con l’Arsenal, seconda in classifica, nonostante abbia quasi sprecato un vantaggio per 3-0 contro l’ultima squadra della Premier League al City Ground.I gol nei primi 41 minuti di, Callum Hudson-Odoi e Chris Wood sembravano aver portato la partita oltre i Saints, ma hanno risposto nel secondo tempo con Jan Bednarek e Paul Onuachu. Gli ospiti poi hanno quasi strappato un improbabile pareggio con Ola Aina che ha dovuto liberarsi sulla linea per negare a Bednarek il suo secondo gol.