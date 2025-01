Ilgiorno.it - Festa al Centro giovanile: "Un posto così mancava"

Tanta partecipazione per l’inaugurazione del nuovodi Aggregazionedi piazza Europa. Un luogo dedicato ai ragazzi che frequentano le scuole medie e superiori, dove poter condividere esperienze, seguire i laboratori (ciclofficina, giocoleria, danza, arte, lingue), fare i compiti e giocare. Tutto nasce dal progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”, realizzato dalla cooperativa sociale Ripari, La Giostra, Lo Scrigno, dai Comuni di Corsico e Trezzano e dagli istituti Buonarroti di Corsico e Gobetti di Trezzano. L’idea era stata sviluppata dall’ex assessora Elena Galli, a cui il sindaco Stefano Ventura ha rivolto un ringraziamento per aver avviato il progetto, seguito in prima linea da Antonella Pasquini della coop Lo Scrigno che, durante l’inaugurazione del Cag, ha sottolineato il grande lavoro svolto da tutti.