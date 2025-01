Oasport.it - Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Borges/Cabral, Australian Open 2025: orario quarti, tv, streaming

Domani, martedì 21 gennaio, Simonee Andreasaranno nuovamente protagonisti del torneo di doppio maschile degli. Sul campo della Kia Arena di Melbourne, i due azzurri si giocheranno l’accesso alle semifinali del Major. Affronteranno la coppia portoghese formata da Nunoe da Francisco.L’emiliano e il piemontese andranno a caccia di conferme, dopo aver fatto finora percorso netto nelle loro partite. Un’ottima continuità di rendimento ha messo in mostra il duo tricolore, motivato a replicare il raggiungimento della finale dell’anno passato e se possibile conquistare il titolo.I rivali sono due singolaristi che si prestano al doppio e quindi potrebbero fare fatica in termini di intesa, ma attenzione però alle qualità in risposta.dovranno fare la differenza nei turni in battuta, cercando poi grande efficacia nel momento in cui saranno i rivali al servizio.