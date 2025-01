Gamberorosso.it - Contrordine: il bagno di Starbucks è solo per i clienti. Così si chiude il modello amato dai Millennials

È la fine di un’epoca, un modo di stare al mondo, un mito? Certo c’è da riflettere sull’annuncio fatto da, la catena da oltre 40mila caffetterie in 85 Paesi diventata famosa come il luogo dove, ovunque tu fossi nel mondo, potevi entrare, usufruire di un vitale Wi-Fi, sederti a lavorare, chattare, farti i fatti tuoi tra tavolini di legno chiaro e musica se non underground, quanto meno passabile. Era ildaidai lavori precari e dal viaggio low cost facile. Ora la catena di Seattle ha detto basta: dal 27 gennaio per utilizzare i bagni e sostare in caffetteria sarà necessario consumare. Un cambio di rotta netto da quella politica libertaria istituita nel 2018 che stabiliva come i punti vendita della sirena verde fossero aperti a tutti quelli che volevano entrarci,e non.