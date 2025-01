Thesocialpost.it - Bruno Vespa contro Cecilia Sala: “Vergognoso non ringraziare Meloni”

non riesce a digerire lo smacco subito. L’uomo che per decenni è stato un’istituzione in Rai, prima come giornalista e direttore del Tg1 e poi come conduttore del talk show più resistente a ogni cambio di governo, sembra faticare ad accettare l’idea di essere stato messo da parte. La scintilla? La scelta didi raccontare la sua drammatica esperienza nel carcere di Evin a Fabio Fazio, durante il programma domenicale, e non a lui, che si considera il centro gravitazionale del potere televisivo., indignato, si sfoga sui social, accusando la giornalista di un atteggiamento «semplicemente» per non aver reso omaggio pubblico alla premier Giorgia. Un’accusa che, però, non raccoglie consensi. Molti utenti ricordano cheaveva già ringraziatoin privato e sui social, e vedono nel tweet diuna mossa dettata dalla frustrazione.