Ilfattoquotidiano.it - Bruno Vespa contro Cecilia Sala ospite da Fazio: “Vergognoso che non abbia sentito il dovere di ringraziare Giorgia Meloni”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Esprime la sua ammirazione professione per la giornalista – ricordando di averla premiata “come presidente del Guidarello per i suoi reportage in Ucraina” – poi peròattaccaper il suo intervento domenica a Che tempo che fa di Fabio. Le critiche del conduttore Rai non si riferiscono però a quello che la giornalista – detenuta per 21 giorni in carcere a Teheran – ha raccontato durante la trasmissione ma a quello che, secondo, non ha detto: “Che nonildiè semplicemente“, scrivein un post su X.Ammiro professionalmente. L’ho premiata come presidente del Guidarello per i suoi reportage inUcraina. Ho seguito con ansia il suo sequestro. Ma che nonildiè semplicemente