Lanazione.it - Quei gemelli oltre il filo spinato. La città protagonista ad Auschwitz. Con il sindaco ci sarà il vescovo

Viaggio nell’inferno di. Lì dove Liliana Segre è scampata alla morte, non la sua amica Janine. Lì dove migliaia di vite sono evaporate nelle camere a gas, inghiottite dalla follia nazista. Lì dove tra una manciata di giorni il pellegrinaggio della memoria serve a tutti come "bagno di umiltà", e come monito affinchè quell’orrore non accada mai più. Esserci per onorare il sacrificio delle vittime. Esserci per quel "bagno di umiltà", che ilAlessandro Ghinelli mette al centro del ragionamento alla vigilia della "missione" as, in Polonia. Ma con un significato in più nella ricorrenza degli ottant’anni dalla liberazione del campo. Per lui un viaggio che ogni anno significa portare lì l’abbraccio ideale della; l’abbraccio alle vittime e a chi è rimasto e continua a offrire al mondo la testimonianza di quell’orrore vissuta sulla pelle e per questo incancellabile.