Lanazione.it - Orvieto, niente ricoveri in ortopedia perché non ci sono medici

, 19 gennaio 2025 – Proibito, o perlomeno fortemente sconsigliato, infortunarsi nel fine settimana. Meglio rinviare ad altri giorni eventuali fratture, lesioni e rotture di ossa. Anche questa domenica l'ospedale diinfatti non aveva un ortopedico in servizio. Sulla piccola pianta organica dei tre ortopedici che lavorano al Santa Maria della Stella, nessuno era infatti disponibile e, a inizio turno di prima mattina, idel pronto soccorso hanno ricevuto l’indicazione di non disporre eventualinel repartosarebbe stato impossibile operare o effettuare altre attività a causa dell'assenza dei. Una condizione che la dice lunga sul clima di emergenza continua nel quale è ormai precipitato da tempo l'ospedale di, ma non si tratta certo di una novità dal momento che anche lo scorso mese era stato necessario trasportare all'ospedale di Foligno una donna piuttosto avanti con gli anni in cui era stata riscontrata la rottura del femore in seguito a una caduta.