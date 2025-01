Oasport.it - Novak Djokovic prenota la sfida con Alcaraz ai quarti, Lehecka battuto agli Australian Open

siper lacon Carlosaidi finale degli2025. Il serbo riesce a evitare di sprecare troppe energie anche contro il ceco Jiri, ulteriore avversario potenzialmente ricco di pericoli nascosti. 6-3 6-4 7-6(4) il punteggio che certifica come, dopo Roland Garros e Wimbledon, ci sarà lapiù anticipata (a livello di) anche qui, almeno da quando è stato sorteggiato il tabellone.Il primo set vede i due giocatori andare quasi a braccetto per una buona misura, anche se i problemi li comincia ad averein virtù della palla break da annullare ai vantaggi sul 2-1 per. Fino al 4-3 i due tengono la battuta praticamente sempre a zero o, più spesso, a 15. Tutto fino all’ottavo, erratico game da parte del ceco, che perde in precisione e subisce l’inevitabile sorte di quando ciò accade contro l’ex numero 1 del mondo: il break.