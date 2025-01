Terzotemponapoli.com - Napoli: qual è ora il tuo reale obiettivo?…

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ile la lotta per il tricolore: di seguito un articolo tratto dal sito www.sportmediaset.mediassìet.it. Sono bastati sei mesi ad Antonio Conte per ricostruire unfinito nell’abisso dopo la vittoria del campionato con Spalletti e conquistare una città intera che ora, dopo la vittoria di Bergamo, può davvero nominare la fatidica parolina ‘scudetto’. A questo punto è inutile nascondersi dietro a un dito, perché i numeri parlano chiaro: la squadra partenopea ha conquistato 50 punti su 63 disponibili. Rispetto alle rivali può pensare solo al campionato e quindi da qui in avanti ha 17 finali prima di tirare le somme di un’annata comunque positiva che può diventare leggendaria. Iltra l’addio di Kvara e il mercato di riparazioneL’addio di Kvaratskhelia è stato subito attutito, anche perché il Neres degli ultimi tempi non ha fatto di certo rimpiangere il georgiano, ben lontano dai picchi dell’annata dello scudetto.