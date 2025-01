Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Cortina 2025 in DIRETTA: si infiamma la lotta tra Brignone, Goggia e Gut-Behrami

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADELLO SLALOM DI WENGEN ALLE 10.15 E ALLE 13.15Il programma e la startlist delfemminile did’AmpezzoBuongiorno e benvenuti allatestuale delfemminile in programma ad’Ampezzo (Belluno), valevole per la Coppa del Mondo di sci2024-: al cancelletto di partenza, a partire dalle ore 11.00, ci saranno 59 atlete da 16 Paesi.In casa Italia saranno ben dieci le azzurre al via nella gara odierna: Sofia, Federica, Marta Bassino, Roberta Melesi, Nicol Delago, Nadia Delago, Laura Pirovano, Elena Curtoni, Sara Thaler e Vicky Bernardi.Sofiaha vinto ieri la discesa libera in 1’33?95, imponendosi davanti alla norvegese Kajsa Vickhoff Lie, seconda a 0?42, ed a Federicaterza a 0?55, con l’elvetica Lara Gut-costretta a rimanere giù dal podio, avendo chiuso quarta a 0?72.