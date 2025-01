Iodonna.it - Insieme a jeans bianchi, longuette raffinate, pantaloni sartoriali e trench vintage. Il maglione blu torna protagonista del guardaroba. Sofisticato, chic e sempre attuale

Moda smart. Non occorre acquistare tanto per poter creare molti look. Allo stesso modo, undavvero riuscito farà affidamento su formule stilisticheuguali a sé stesse, “ripetitive” eppure mai banali. Il segreto, dunque, è poter contare su una selezione di item versatili, raffinati, in linea con il proprio gusto. Un esempio? Unblu donna.con scollo a V: 5 abbinamenti perfetti X Girocollo o con scollatura a V, aderente o oversize, lungo o cropped: in tutte le sue declinazioni il blue jumper si conferma un caposaldo dell’armadio.