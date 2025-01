Laprimapagina.it - Il 4 febbraio 2024 da Harvard partì l’imprevista rivoluzione sociale e tecnologica di Facebook

Quando Mark Zuckerberg lanciòil 42004, nessuno avrebbe immaginato che quel progetto, nato nelle stanze dell’Università di, sarebbe diventato uno dei più grandi fenomeni sociali e tecnologici della storia. Inizialmente progettato come una piattaforma per mettere in contatto gli studenti,si è rapidamente evoluto, espandendosi alle università di tutto il mondo, alle scuole superiori e, infine, all’intera popolazione globale a partire dal 2006.Nel corso degli anni,è passato da semplice strumento di connessione personale a piattaforma globale che ha trasformato il modo in cui comunichiamo, condividiamo informazioni e persino facciamo affari. Ma con questa crescita è arrivata anche una crescente responsabilità: scandali legati alla privacy, disinformazione e abusi sulla piattaforma hanno messo in discussione l’impatto disulla società.