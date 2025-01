Ilnapolista.it - Goggia e Brignone sembrano due compagne di scuola che bisticciano sull’ultimo podio condiviso (Repubblica)

Leggi su Ilnapolista.it

Ieri Sofiaha trionfato nella discesa a Cortina, con Federicache ha conquistato ilda terza. Le due, da sempre considerate rivali, hanno in comune la voglia di fare sempre meglio e superare i loro limiti, come hanno dichiarato dopo la gara.«Sappiamo di essere molto competitive, anche tra di noi. Ma questa rivalità ci spinge ad andare sempre più forte, a migliorare. Siamo accomunate dalla fame. Cerchiamo il meglio. In questo siamo davvero uguali», hanno rivelato.rivali in pista, ma non nemicheLa Stampa scrive:sono le nostre frecce tricolori. Grazie all’impresa di ieri, le vittorie in Coppa del mondo femminile ora sono 134. Due modi diversi di affrontare la vita e lo sport; in comune, il senso dell’agonismo e la voglia di superare il limite.