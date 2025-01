Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Passarini: "Il Tolentino vuole tornare a gioire nella gara di Osimo»

Ilripartire dopo l’ultima sconfitta contro il K Sport, l’occasione per rifarsi sarà oggi alle 15 nel match sul campo dell’Osimana. Trasferta insidiosa per i cremisi che voglionoal più presto a fare punti contro una diretta concorrente, visto che i tolentinati precedono i giallorossi soltanto di tre lunghezze in classifica. L’allenatore Paolocarica così il suo: "Per noi – dice il tecnico – inizia un periodo fondamentale a livello di risultati, è una partita che conta molto perché può darci un’idea concreta sul finale di campionato che ci aspetta e sulle nostre ambizioni. Tutti noi vogliamopresto, l’entusiasmo è ancora ad alti livelli e bisogna continuare a lavorare. L’Osimana nonostante le due sconfitte consecutive è una squadra temibile, specialmente in casa, - continua l’allenatore del– hanno giocatori di categoria perciò dovremo avere la massima attenzione per evitare di commettere errori che potremmo pagare a caro prezzo".