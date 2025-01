Ilnapolista.it - Conte era l’emblema della juventinità. La nostra era solo invidia: non avevamo mai avuto uno come lui

Leggi su Ilnapolista.it

Il post partita di Bergamo è stata una chiamata alle armi, ora Napoli non mugugna più su“Napoletani andiamo a conquistare il Molise”.potrebbe chiederlo con la certezza di riuscire nell’impresa. Il Napolista sarebbe partito alla conquista già a luglio, invero a Napoli l’arrivo di Antonionon scaldava: è juventino, lascia macerie, gioca con la difesa a 5, non ama il bel giuoco. Insomma la città ammorbata dal proprio insopportabile modo di essere. La maggioranza soltanto adesso riesce a capire il pesoleadership. Incredibile quello cheha dovuto sopportare dal suo arrivo. Dalle conferenze stampa poco stimolanti, ai mugugni, nonostante il primo posto. Napoli in passato lo ha sempre detestato, diciamo anche odiato. Iconapiù fiera. Infastidita dal il suo modo scomposto di esultare, per la sua corsa nevrastenica, per la sua invivibile determinazione.