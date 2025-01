.com - Calcio Serie D / Vigor Senigallia, solo un pari ed è andata bene così

2-2 con l’Isernia grazie al pareggio di Kone al 93? ma la svolta Antonioli non c’è:non si fa tanta strada, – 19 Gennaio 2025 – Lala rimedia, ma continua a non vincere anche se in fondo è.Finisce 2-2 con l’Isernia, che interrompe unadi sei sconfitte consecutive, ed è un mezzo successo visto che ildi Kone arriva al 93? ma di certo lavista anche oggi non ha avuto lo sperato salto di qualità col nuovo tecnico Antonioli (che certo non può avere colpe) anche perché i limiti mentali restano ma pure quelli tecnici.In dei reparti la squadra ha problemi, parlare di mercato rischia di essere ripetitivo e non è affatto detto che gli acquisti servano ma di certo– alla luce pure del calendario in arrivo – di strada si rischia di farne ben poca e di venire risucchiati in zona retrocessione.