Oasport.it - Adriano Panatta: “Sinner gioca come se avesse un’intelligenza artificiale, Musetti mi ha fatto arrabbiare”

Analizzare anche con il sorriso. Sono ripresi gli appuntamenti quotidiani di “La Telefonata“, podcast in onda su Spotify, prodotto da Fandango e con la collaborazione de “Il Tennis Italiano” (rivista edita da Fandango), con Paolo Bertolucci ea esprimersi sui temi d’attualità.In particolare, il campione del Roland Garros e di Roma nel 1976, nonché tra i grandi protagonisti del trionfo in Coppa Davis di quello stesso anno, si è pronunciato su Jannike Lorenzo, impegnati negli Australian Open con alterne fortune. Il n.1 del mondo ha vinto in maniera piuttosto comoda contro l’americano Marcos Giron, mentre il toscano è stato sconfitto dall’altro statunitense Ben Shelton.La lettura disuè stata la seguente: “Sinceramente mi sono un po’ annoiato a guardare quella partita, perché già sapevo che Giron non avrebbe mai e poi mai battutoe l’esito era per l’appunto scontato.