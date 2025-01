Movieplayer.it - Uomini e Donne, Michele Longobardi: Amal, Veronica e Mary svelano gesti eclatanti e dichiarazioni post-trono

Leggi su Movieplayer.it

In una diretta Instagram le tre ex corteggiatrici hanno raccontato cosa è successo dopo la fine deldiIeri sera, una diretta Instagram ha incuriosito il pubblico diFedele eChiaro, tre ex corteggiatrici di, si sono riunite per condividere i retroscena del percorso del tronista e svelare cosa è accaduto dopo la fine della loro pèartecipazione al dating show di Maria De Filippi. Il racconto delle tre ex corteggiatrici Come molti ricorderanno, ildisi è concluso in modo turbolento. Il giovane è stato allontanato dal programma dopo che si è scoperto che aveva creato un account falso su Instagram per comunicare con le sue corteggiatrici, .