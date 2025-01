Universalmovies.it - Supergirl | David Krumholtz e Emily Beecham nel cast del film DC

Ildi: Woman of Tomorrow ha accolto nelle ultime orein due ruoli molto importanti.Secondo un articolo del the Hollywood Reporter, infatti, pare che i due attori nel nuovoDC daranno volto ai genitori di Kara Zor-El/(Milly Alcock); la fonte a tal proposito, però, non ha specificato se si tratta dei genitori biologici o di quelli adottivi sulla Terra. Nella mini-serie a fumetti da cui ilsarà tratto vengono citati soltanto quelli biologici, e soltanto attraverso una serie di flashback dal passato di Kara Zor-El, sarà interessante capire se anche ilseguirà queste dinamiche narrative.Nelle settimane scorse, come già descritto qui, Jason Momoa ha confermato di aver firmato per interpretare il mercenario alieno Lobo in: Woman of Tomorrow.