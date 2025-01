Ilfattoquotidiano.it - Separazione delle carriere, l’Anm proclama lo sciopero dei magistrati il 27 febbraio

Non solo la protesta nel giorno dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. L’Associazione nazionaleha deciso dire una giornata diper il prossimo 27. Un’altra mossa per protestare contro la riforma della. Lo ha deciso il Comitato direttivo centrale del sindacatotoghe, invitando ia presentarsi in toga, con una coccarda tricolore, pronti ad esporre, durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario, cartelli con sopra scritte frasi sul valore della Costituzione. Ma anche ad abbandonare l’aula in forma composta nel momento in cui il ministro o un suo rappresentante prendono la parola.Il documento, approvato con qualche astensione, invita “tutti ia partecipare alle cerimonie di inaugurazione dell’anno giudiziario 2025 indossando la toga e una coccarda tricolore; che i, prima dell’inizio della cerimonia, si raccolgano all’esterno, mostrando cartelli, sui quali saranno trascritte frasi tratte da un testo significativo sul valore della Costituzione, che saranno individuate dalla Giunta esecutiva centrale e trasmesse successivamente alle Ges”.