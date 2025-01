Donnapop.it - Sapevate che Mariotto ha avuto un ex fidanzato molto famoso? Ecco di chi si tratta

Guillermoè riservatissimo, nonostante la sua fama lo preceda. Di recente, ospite di Verissimo, ha fatto una confessione su un suo ex.Di chi stiamo parlando? Lo stilista hauna relazione con Stefano Dominella, ovvero Presidente della Maison Gattinoni, per la quale lavora anche. View this post on InstagramA post shared by Stefano Dominella (@stefanodominella)Chi è l’exdi Guillermo?Guillermoe Stefano Dominella hannouna relazionelunga e profonda; sebbene questa sia finita, fra loro è rimasto un ottimo rapporto, tanto che l’exdel giurato di Ballando con le Stelle ha mandato un videomessaggio commovente alla redazione di Verissimo.Nella clip lo si sente dire quanto segue: “Quello che apprezzo in modo particolare in Guglielmo, naturalmente, è la creatività e questo reinventarsi continuamente, ha soprattutto una sensibilità emotiva fortissima, a volte eccessiva.