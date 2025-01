Pronosticipremium.com - Roma, cercasi vice Dovbyk: il nome nuovo arriva dalla Serie A

Leggi su Pronosticipremium.com

Il calciomercato invernale è da pochi giornito al suo giro di boa. Laè ancora alla ricerca del primo tassello da inserire nello scacchiere tattico di Claudio Ranieri. Se l’arrivo di Rensch per la fascia destra sembra ormai ad un passo rimangono diversi buchi da tappare. Uno di questi riguarda il, con Shomurodov che avrebbe molto mercato inA e potrebbe dunque lasciare i capitolini.L’attaccante ucrainoto quest’estate per una cifra vicina ai 40 milioni dal Girona, seppur in netto miglioramento con l’arrivo di Ranieri, sta trovando non poche difficoltà di inserimento nel nostro campionato. Quindi, l’identikit ideale per il possibile sostituto, deve essere uno che conosca laA e che garantisca una buona resa nell’immediato.Ilin cima alla lista fin dai primi giorni di calciomercato è quello di Giacomo Raspadori, fin ad oggi poco impiegato da Conte nella sua avventura napoletana.