Ilgiorno.it - Risse fra pregiudicati armati di coltelli, auto parcheggiate distrutte, ubriachi: bar di Busto Arsizio chiuso per un mese dal questore

(Varese), 18 gennaio 2025 –a calci e pugni,, danneggiamenti allenelle vicinanze. Non mancava proprio nulla nell’assortimento della clientela che frequentava il bar di via Miani a, una traversa di viale Duca d’Aosta nelle vicinanze dell’oratorio San Luigi, che oggi è statoper undal prefetto di Varese proprio a causa dei problemi ripetuti generati all’ordine pubblico in questi mesi. Il provvedimento è stato emesso a seguito dell’attività istruttoria della Divisione polizia amministrativa e sociale della Questura, che ha raccolto le risultanze dei controlli e degli interventi effettuati sia dal personale del commissariato disia dai carabinieri, e degli accertamenti della Polizia Locale, dalle quali è emerso che negli ultimi mesi il locale in questione è risultato luogo di ritrovo di avventori con precedenti penali, spesso in stato alterato e molesti, tutti soggetti potenzialmente pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.