Neonato morto a Bari mons Satriano ai funerali | La culla è stata una trappola mortale

"È un momento di dolore e di lutto, in cui ogni parola diventa inutile e dannosa. È un qualcosa che ci fa molto riflettere, perché una cosa che era pensata per la vita si è rivelata una. Questo non può che rattristare tutti. Il mio pensiero va soprattutto alla mamma che ha visto in questaun momento di opportunità", ha detto l'arcivescovo diignor Giuseppe, al termine del funerale deltrovatoil 2 gennaio nellatermica della chiesa di San Giovanni Battista del capoluogo pugliese.