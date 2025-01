Ilgiorno.it - Monza, il piccolo esercito contro la mafia dei rifiuti: “Presto avremo più persone per contrastare la ‘ndrangheta”

– “Trasi munnizza e n’iesci oro”. Ossia “entra monnezza e ne esce oro”. La frase, pronunciata da un boss trapanese, può applicarsi anche alla Brianza e, nella fattispecie, alla. Lo cita Flavio Zanardo, comandante della polizia provinciale die Brianza, commentando il bilancio dell’ultimo anno di attività della sua squadra e generale dei suoi primi 15 anni di vita. “Siamo nati dopo l’operazione Star Wars (tonnellate ditossici sepolti fra Desio e Seregno dalla, 8 arresti, ndr). Ero responsabile del Comando territoriale Nord/Progettoe Brianza della polizia provinciale di Milano, e su quell’onda venni scelto per aprire anche in Brianza la sua prima polizia provinciale. E Star Wars fu l’antipasto dell’operazione Infinito”. Quando la Brianza scoprì che lastava colonizzando questo territorio (300 arresti in tutta Italia, 50 in Brianza, ndr).