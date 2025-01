Mistermovie.it - Mister Movie | Bruce Willis torna dopo la Malattia per un’occasione davvero speciale

, icona del cinema d’azione, è apparso in un video con i soccorritori impegnati negli incendi in California. Un gesto che commuove e sensibilizza sulla demenza frontotemporale,che lo ha portato al ritiro dalle scene.: un Ritorno Pubblico che Commuove e Ispirareclass="wp-block-heading">, l’attore leggendario noto per i suoi ruoli indimenticabili in film come “Die Hard”, “Pulp Fiction” e “Il sesto senso”, ha fatto una rara apparizione pubblicaaver annunciato il suo ritiro dalle scene nel 2022. La sua decisione di allontanarsi dalla recitazione è stata motivata dalla diagnosi di demenza frontotemporale, unaneurodegenerativa che ha progressivamente compromesso le sue capacità cognitive, manifestandosi inizialmente con afasia.