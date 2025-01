Ilrestodelcarlino.it - Minori stranieri non accompagnati: "Risorse tagliate ai Servizi sociali"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Per la cura deisenza famiglia e abbandonati presenti sul nostro territorio a fronte di una spesa di 129.767,49 euro relativa alla presa in carico di sette di essi da parte deidell’Unione dei Comuni Valle del Savio e di una richiesta di rimborso pari a 82.500 euro, il Comune sarà assegnatario di un effettivo rimborso di 20.700 euro. Riguardo alla spesa 2023 l’importo dei rimborsi, per il 3° e 4° trimestre 2023, sarà pari all’11% del totale richiesto. Parliamo dunque di 5.682,17 euro a fronte di una spesa totale sostenuta dall’Ente di 48.700 euro. Se non ci fossero ulteriori integrazioni, il rimborso si assesterebbe su 72.302,17 euro (pari al 63% della spesa sostenuta). Evidenti le ricadute sul bilancio di Unione. Riguardo al 2024, al momento l’Unione ha fatto richiesta di rimborso per tutti i trimestri di rendicontazione annuale, tuttavia risultano incassati soltanto i rimborsi relativi al 1° trimestre 2024, senza alcuna certezza sul restante importo.