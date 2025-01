Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Bansko 2025 in DIRETTA: altro podio azzurro, 3° posto per Messner, 6° Coratti, 7° Bormolini

Per oggi è tutto. Grazie per essere stati con noi appuntamento al prossimo! Buon proseguimento di giornata!12.47 Ilmaschile: 1)Prommegger 2)Karl 3)12.45 Ecco ilfemminile: 1) Hofmeister 2) Miki 3) Krol12.42 Prommegger guarda tutti dall'alto e chiude al 1°dopo una run giocata sul filo del rasioio con un bel testa-testa chiuso davanti al connazionale per 16 centesimi.12.40 Finalissima tutta a tinte biancorosse: confronto austriaco tra Benjamin Karl e Andreas Prommegger. Sfida brillante.BIG FINALE MASCHILE12.38 BRAVO, BRAVO, BRAVO Gabrielche chiude davanti di 13 centesimi una run condotta magistralmente dall'inizio alla fine e chiude al 3°per l'Italia! Bene così!12.36 Cerca ilil nostro Gabriel