La ‘rivolta’ dei Sindaci del Belìce | Basta con pale eoliche e fotovoltaico devastano il territorio

Appello a Mattarella e SchifaniA 57 anni dal terremoto che il 14 gennaio del 1968 seminò morte e distruzione, tredicidella Valle dellanciano un appello “per impedire una nuova devastazione del, provocata questa volta non dalla furia della natura ma dall’uomo”.La denuncia dei 13Sono firmatari di un Manifesto con il quale esprimono “la loro contrarietà e denunciano la pioggia di richieste giunte negli ultimi mesi per realizzare decine di Parchi Eolici, con torri alte fino a 200 metri, e distese di pannelli fotovoltaici per centinaia di ettari, che rischiano di deturpare in modo irrimediabile una delle zone più belle e incontaminate della Sicilia”.Il documento, siglato nel corso di una riunione promossa dal sindaco di Montevago Margherita La Rocca Ruvolo, verrà consegnato oggi (18 gennaio) al Capo dello Stato Sergio Mattarella e al Presidente della Regione siciliana Renato Schifani, presenti alla cerimonia di inaugurazione di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025.