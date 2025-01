Nonsolo.tv - La maledizione del cuculo, come finisce? Trama e finale dell’horror (non vorrete più scambiare le vostre case)

“Ladel” è un film horror ispano-tedesco del 2023 diretto da Mar Targarona, in lingua originale intitolato solamente “El Cuco” (“Il”).Laruota attorno allo scambio di(e non solo,vedremo / vedrete) tra una giovane coppia spagnola in attesa del loro primo figlio e una anziana coppia tedesca, ma entreremo nel dettaglio maggiormente di seguito, riassumendo la storia del film e raccontandovi il(attenzione allo spoiler).Il film ha avuto review pessime (quelle citate da Wikipedia sono stroncature davvero forti: un critico di Malaga lo ha definito “uno spettacolo senza direzione e senza senso se non quello del disastro assoluto”) ma se si fanno ulteriori ricerche online c’è anche chi ha apprezzato, d’altra parte de gustibus.Per certo è un film da evitare se attendete un figlio o se avete intenzione di intraprendere uno scambio diin molti fanno, oggigiorno).