Iltempo.it - Juan Bernabè torna sui social con elmo e vangelo: "Io non mollo mai" | VIDEO

Mentre il caso difa il giro del mondo, lui, l'ormai ex falconiere della Lazioa scusarsi sui. Allontanato dal presidente Claudio Lotito dopo la diffusione delle immagini post operazione di protesi peniena, l'uomo di Olympia (l'aquila mascotte della squadra romana) ha pubblicato un nuovosul suo profilo Instagram. Nel filmato, che parte dalla lettura di un passaggio del discorso “The man in the arena” tenuto da Theodore Roosevelt, 26° Presidente degli Stati Uniti, durante una visita a La Sorbonne di Parigi nel 1910, lo spagnolo mostra i suoi gioielli (con il Colosseo e l'aquila), ile un'immagine di Santa Rosa. Poi, indossando une sfoderando una spada, dice: "Io nonmai. E Forza Lazio". "Dopo essermi scusato, preferisco morire in piedi piuttosto che in ginocchio", scrive a commento del post.