Italia, terremoto: un'altra scossa nel pomeriggio. "Un boato!"

Undi magnitudo 2.7 è stato registrato oggi alle 17:58 dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano, con epicentro nella zona del monte Olibano a Pozzuoli. La, avvertita in diversi quartieri, ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che hanno dichiarato di aver sentito prima une poi il tremore dei vetri delle finestre. I comuni più colpiti sono stati Agnano, Bagnoli, Dazio, Pisciarelli, la zona di via Terracina a Fuorigrotta e i pressi della Solfatara.Sismicità nei Campi FlegreiFino ad oggi, nel 2025, sono stati 154 i terremoti registrati nei Campi Flegrei dalla sala di Napoli dell’Ingv, la maggior parte dei quali di bassissima magnitudo. Come confermato dal direttore dell’Osservatorio Vesuviano, Mauro Di Vito, «Nella zona del monte Olibano avvengono spesso sciami sismici superficiali per la struttura geologica dell’area».